02 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Montero'yu resmen açıkladı

Beşiktaş Montero'yu resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 21 yaşındaki stoper Francisco 'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı ekip İspanyol futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

, stoper mevkisi için Franscisco 'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner'in ardından 5. transferini gerçekleştiren Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır."

FRANCISCO MONTERO KİMDİR?

Hem savunmanın solunda hem de stoper pozisyonunda oynayabilen Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olaraqk geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü.

21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.


Siyah beyazlı ekip transferi resmi twitter hesabından bu videoyla duyurdu:
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