27 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitiriyor! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş transferi bitiriyor! Resmi açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Yaz dönemi için çalışmalarını sürdüren , eski oyuncusu 'yi gündemine almıştı. BtcTurk Başkanı , yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulübe transferiyle ilgili konuştu.

Gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren , bir transferde daha mutlu sona yakın. Şu ana kadar N'Sakala, Mensah ve Welinton hamleleriyle kadrosunu güçlendiren , eski oyuncusu ve teknik direktör 'ın eski öğrencisi 'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor.

"GÖKHAN TRANSFERİNDE TAKAS YOLU TERCİH EDİLECEK"

Malatyaspor Başkanı , Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Gökhan Töre transferi için Umut Nayir ve Tyler Boyd'u takasta kullanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Malatya ekibiyle 28 maçta görev alan Gökhan, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

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