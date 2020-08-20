Beşiktaş'tan Lemina ve Onyekuru harekatı!

Mensah’ı ezeli rakibinin elinden alan Beşiktaş, Henry Onyekuru ve Mario Lemina’yı da bitirmek istiyor. Mario Lemina'yla prensip anlaşmasına varılırken, Onyekuru için de Monaco kulübünün yanıtı bekleniyor.

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı iki yeni transfer hamlesi daha yaptı... İlk olarak Kayserisporlu Mensah'ı alarak sarı-kırmızılıların da listesindeki yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan Beşiktaş; şimdi de geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve yeni sezon için henüz anlaşma sağlanamayan Henry Onyekuru ile Mario Lemina'yı bitirmek için düğmeye bastı. Beşiktaş ilk olarak, G.Saray ile sözleşmesi biten ve kulübü Monaco'ya dönen Onyekuru için harekete geçti.

İLK TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN



Siyah-beyazlıların, Monaco'nun planlamasına göre bir yol izleyeceği kaydedildi. Hazırlık maçlarında takıma monte olup olmayacağı kesinleşecek olan Henry Onyekuru'nun bu sezon da kiralanmasına karar verilirse Beşiktaş'ın ilk teklifi yapan kulüp olduğu için şansının yüksek olduğu belirtildi. 2018'de G.Saray'da 1 sezon kiralık oynayan, geçen sezon ise devre arasında Galatasaray'a gelerek sezonun son 2 maçı öncesinde kulübüne dönen 23 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, Süper Lig'de 10 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Mario Lemina ile prensipte anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, yine geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Premier Lig ekibi Southampton'da olan 26 yaşındaki ön libero ile yaptığı görüşmelerde Gabonlu yıldızla el sıkıştı. Beşiktaş böylece, ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği Kayserisporlu Bernard Mensah yarışından galip ayrıldıktan sonra geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak oynayan Mario Lemina konusunda da rakibine çalım attı.

ÜCRETTE SORUN OLMAZ



Zira G.Saray, Lemina'yı 1 sezon daha kiralamanın hesaplarını yapıyordu. Kartal'ın İngiliz ekibiyle de anlaşması durumunda Lemina gelecek sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. Eşi de İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Lemina'nın kulübü Sourhampton'la görüşülmesini istediği, kendisi ve alacağı ücret konusunda herhangi bir sorun çıkarmayacağını iletti. Geçtiğimiz sezon sık sık sakatlık sorunu yaşayan 26 yaşındaki oyuncu 28 maçta forma giyip iki gol atma başarısı göstermişti.

DİĞER