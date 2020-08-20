Beşiktaş'a müjde! Vida'ya iki dev talip birden
Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida’ya iki talip çıktı. Lyon ve Sevilla’nın istediği Hırvat stoperin transferindeki tek engelin, 3.7 milyon euroluk yıllık ücreti olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida... Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Hırvat stoper, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. 31 yaşındaki futbolcu ile Sevilla ile Lyon'un ilgilendiği öğrenildi. Her iki kulübün de Vida'yı kadroya katma konusunda ciddi olduğu ifade edilirken, transferdeki tek sorun Vida'nın Beşiktaş'tan aldığı yıllık ücret... Gerek Lyon'un gerekse Sevilla'nın 3 milyon 700 bin Euro yıllık ücret vermediği fakat Vida'nın aradaki farkı Beşiktaş'tan istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, her iki kulübün de 4 sene anlaşma yapmak istediğini öne sürerek bu aradaki farkı ödemeye yanaşmıyor.
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