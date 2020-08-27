27 Ağustos 2020, Perşembe

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Sergen Yalçın'a olay sözler! "Şenol Güneş kompleksi var"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 mağlup olmasının ardından SABAH Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi. Uluç, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında olay sözler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un o yazı...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 15:03
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Sergen Yalçın'a olay sözler! Şenol Güneş kompleksi var

İşin çok zor Çebi Başkan!..
Hem de nasıl zor, sevgili dostum, Çebi Başkan!. Şu sıralar genç sevgililerle teknelerde, sahillerde, eğlence yerlerinde paparazzilere özel pozlar vererek nispet yapar gibi hayatın keyfini çıkaran Fikret Orman'ın bıraktığı Beşiktaş'a sahiplenen ve elini taşın altına koyan tek kişiydin.

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Sergen Yalçın'a olay sözler! Şenol Güneş kompleksi var

Bilmediğin bir şey vardı. Orman enkaz da değil, bir dibi görünmez derin kuyu bırakmıştı. Kulübün tüm evrakları eline geçince anladın, dehşeti.. Yapacak fazla şey yoktu.
Başta futbolcuların, tüm camiadan yardım istedin.

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Sergen Yalçın'a olay sözler! Şenol Güneş kompleksi var

Necip dışında, fedakarlık yapan tek kişi çıkmadı. Camiadan elini cebine atan da..
Sıcak para ihtiyacını karşılamak için bir SMS mesaj kampanyası açtın. 20 milyon Beşiktaş taraftarından, her mesajla 20 lira göndermelerini istedin. "1 milyon Beşiktaşlı beşer mesaj atsa (ki ben attım başkan..
Galatasaraylı olduğum halde, dostun olduğum için attım beş mesaj) 100 milyon lira toplarım" diye düşündün. Onda birini zor topladın.

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Sergen Yalçın'a olay sözler! Şenol Güneş kompleksi var

..Ve çarşamba gecesi PAOK'la oynadın.. Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda..
Turu geçmen sadece Türkiye'ye çok ihtiyacı olan ülke puanı sağlamakla kalmayacak, kasana da ilk anda 30 milyon euro koyacaktı.

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Sergen Yalçın'a olay sözler! Şenol Güneş kompleksi var

Seyrettik.. Bir mahalle takımından az öte bu beşinci sınıf Yunan takımına nerdeyse rezil olacak bir skorla kaybediyordun ki, 3-1'e razı olduk..
Seyrettiğim Beşiktaş, bu sezon kümede kalmak için oynar Başkan..
Dost acı söyler ama gerçek bu..
Bir defa gidenlerin yeri dolmamış..
Bu takımda Caner yok..
Gökhan yok.. Burak yok..
Gelenler palavra.. Fatih Aksoy gibi bir genç yıldızı verip karşılığında aldığın Wellington palavrası nedir?.
Yenen ve en az bir o kadar da yenecek gollerin hepsinin içinde bu beceriksiz vardı.
Ya o yerinden kıpırdamak için vinç, iş makinesi bekleyen Larin?.
Kalecin yok Başkan.. Bu kaleciyle bu lig gitmez..
Emektar, vefakar ve fedakar, ama yetenekleri sınırlı Necip takımının en iyilerinden biriyse, al sana ölçü.. İyi bak ve düşün?.

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