24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş PAOK hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş PAOK hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

2. ön eleme turunda ekibi ile karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın TSİ 21.00'de 'ın ekibiyle 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak. Siyah beyazlılar maçın ardından özel uçakla 'a dönecek.

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