18 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

1 numaraya Gökhan Akkan

1 numaraya Gökhan Akkan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye arayışında olan , 'un 25 yaşındaki file bekçisi için girişimlerini hızlandırdı.

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye arayışında olan , 'un 25 yaşındaki file bekçisi için girişimlerini hızlandırdı. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü da, takımın milli kalecisi Gökhan Akkan'a teklifler geldiğini söyledi. Hırvat teknik adam, "Beşiktaş onu istiyor. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlıların teklifini doğruladı. ekibi temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-20 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

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