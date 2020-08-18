1 numaraya Gökhan Akkan

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye arayışında olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan için girişimlerini hızlandırdı.

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye arayışında olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan için girişimlerini hızlandırdı. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas da, takımın milli kalecisi Gökhan Akkan'a teklifler geldiğini söyledi. Hırvat teknik adam, "Beşiktaş onu istiyor. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlıların teklifini doğruladı. Karadeniz ekibi temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-20 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

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