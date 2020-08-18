18 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre karşılığında Lens

Gökhan Töre karşılığında Lens
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2020

'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan karşılığında Y. Malatyaspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. , Lens'in yanında bir isim daha önerdi ve Töre'yi istedi. Töre, Beşiktaş'a dönmek için takamıyla idmanlara çıkmıyor.

'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan karşılığında Y. Malatyaspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. , Lens'in yanında bir isim daha önerdi ve Töre'yi istedi. Töre, Beşiktaş'a dönmek için takamıyla idmanlara çıkmıyor. Malatya ise Lens ve önerilen diğer oyuncu için 'evet' demesine rağmen, Hollandalı oyuncunun maaşının bir kısmının Beşiktaş tarafından ödenmesini istiyor. Beşiktaş en azından yüzde 50/50 derken, Malatya ise Lens'in maaşının yüzde 70'inin ödenmesini talep ediyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Mensah'ın ardından bir transfer daha! Yıldız isim İstanbul'a geliyor Mensah'ın ardından bir transfer daha! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
Usta yorumcudan olay sözler! Mensah'ın açıklamaları hoş değil Usta yorumcudan olay sözler! "Mensah'ın açıklamaları hoş değil"
Beşiktaş'tan G.Saray'a gönderme! Mensah'ın o sözleri... Beşiktaş'tan G.Saray'a gönderme! Mensah'ın o sözleri...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör