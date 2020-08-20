Beşiktaş'tan flaş Koita yanıtı!
Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda Başkan Ahmet Nur Çebi, Koita konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi gündemle ilgili konuşurken, Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita konusunda flaş açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz. Camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, karşı camialara verdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor.
KOITA AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita hakkında konuşan Çebi, "Transferde Koita'nın adı geçiyor, teknik heyetimizden talep gelirse harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.
"MENSAH TRANSFERİ YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"
"Bernard Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Gözbaşı, Mensah transferinde sözüne sadık kaldı. Mensah transferi bir yönetici başarısıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama