20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş Koita yanıtı!

Beşiktaş'tan flaş Koita yanıtı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda Başkan , Koita konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda başkan gündemle ilgili konuşurken, Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz. Camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, karşı camialara verdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor.

KOITA AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita hakkında konuşan Çebi, "Transferde Koita'nın adı geçiyor, teknik heyetimizden talep gelirse harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

"MENSAH TRANSFERİ YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"
"Bernard Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Gözbaşı, Mensah transferinde sözüne sadık kaldı. Mensah transferi bir yönetici başarısıdır."

Çebi'den Galatasaraylı taraftarlara Mensah çağrısı
Mensah: Oynamak istediğim kulüpteyim
Oğuzhan Özyakup: Kırgınlık artık kalmadı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kırgınlık artık kalmadı "Kırgınlık artık kalmadı"
Mensah'tan G.Saray'a olay gönderme! Türkiye'ye geldiğimden beri... Mensah'tan G.Saray'a olay gönderme! "Türkiye'ye geldiğimden beri..."
Mert Hakan Yandaş'tan flaş açıklama! Emre Kılınç... Mert Hakan Yandaş'tan flaş açıklama! Emre Kılınç...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör