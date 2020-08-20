Beşiktaş'tan flaş Koita yanıtı!

Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda Başkan Ahmet Nur Çebi, Koita konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi gündemle ilgili konuşurken, Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz. Camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, karşı camialara verdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor.

KOITA AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita hakkında konuşan Çebi, "Transferde Koita'nın adı geçiyor, teknik heyetimizden talep gelirse harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

"MENSAH TRANSFERİ YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"

"Bernard Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Gözbaşı, Mensah transferinde sözüne sadık kaldı. Mensah transferi bir yönetici başarısıdır."

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