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Oğuzhan Özyakup: Kırgınlık artık kalmadı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yaptığı açıklamada "Kırgınlık artık kalmadı. O dönem bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene burada şampiyonluk gördüm. Şampiyonluktan önce de sonra da zor dönemler yaşadım. Hollanda'ya gidip sıfırlanıp geldim." dedi.
20.08.2020
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