Bernard Mensah: Oynamak istediğim kulüpteyim

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, yaptığı açıklamada "Gençliğimden ve buraya geldiğimden beri oynamak istediğim kulüpteyim. Daha fazla konuşmak doğru değil. Doğru yolu seçtiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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