13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi

Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Şu anda Balotelli ve Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da Kuzey Afrika'dan geldi. Buna göre Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen Baghdad Bounedjah'ın peşine düştü.

Şu anda Balotelli ve Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da Kuzey Afrika'dan geldi. Buna göre Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen Baghdad Bounedjah'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Baghdad Bounedjah, bu sezon toplamda 21 maçta 16 gol 10 asist üretti ve toplamda 26 gole direkt katkı yaptı.
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