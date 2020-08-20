20 Ağustos 2020, Perşembe
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Ahmet Nur Çebi'den Galatasaraylı taraftarlara Mensah çağrısı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor'dan transfer ettikleri ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Bernard Mensah transferiyle ilgili sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına çağrıda bulunarak "Berna Gözbaşı'nın bu transferde en ufak bir taksiratı yoktur. Yapması gerekeni yapmıştır. Transfer bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur. Yapamayan yönetici o transferde başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değil." ifadelerini kullandı.
20.08.2020
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