Ahmet Nur Çebi'den Galatasaraylı taraftarlara Mensah çağrısı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor'dan transfer ettikleri ve Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Bernard Mensah transferiyle ilgili sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına çağrıda bulunarak "Berna Gözbaşı'nın bu transferde en ufak bir taksiratı yoktur. Yapması gerekeni yapmıştır. Transfer bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur. Yapamayan yönetici o transferde başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değil." ifadelerini kullandı.

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