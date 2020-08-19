Mario Lemina'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Galatasaray...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve yeni sezonda da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği öne sürülen Mario Lemina, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir açıklama yapan Gabonlu yıldız, yine sosyal medya hesabından yaptığı iki hareketle Beşiktaş'a yeşıl ışık yaktı.
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz son yaptığı açıklamasında Gabonlu futbolcunun transfer gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Cimbom'un 1 sezon daha kiralamak istediği Mario Lemina'dan iki flaş hamle geldi.
GALATASARAY'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı.
N'SAKALA'NIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!
Transferde adı Beşiktaş ile anılmaya başlayan Lemina, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Fabrice N'Sakala'nın paylaştığı idman fotoğrafını beğendi.
BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Bernard Mensah transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Beşiktaş, Mario Lemina için de girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a resmi teklifini iletti.
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