Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında 25 Ağustos Salı günü PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Yalçın'ın Bernard Mensah ve Fabrice N'Sakala kararı ve siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...