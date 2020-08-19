19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında 25 Ağustos Salı günü PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Yalçın'ın Bernard Mensah ve Fabrice N'Sakala kararı ve siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:35
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Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

Avrupa serüvenine PAOK maçı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrildi.

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Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kritik maça hazırlanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

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Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

Her iki takım 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'da kozlarını paylaşacak ve corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.

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Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

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Sergen Yalçın PAOK maçının 11'ini belirledi! Mensah ve N'Sakala...

Yeni transferleri ve güçlenen kadrosu Beşiktaş, PAOK karşısında tur peşinde olacak.

İşte Yalçın'ın PAOK maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i

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