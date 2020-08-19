19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Necip Uysal'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı!

Necip'ten dev feda! Sözleşmesi uzatıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

çalışmalarını sürdüren , sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Yeni sözleşmede indirime giden 20 yaşındaki oyuncu, ayrıca 2.5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçti.

çalışmalarını sürdüren , sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Siyah-beyazlılar, imzayı Türkiye Futbol Federasyonu'na () bildirdi.

NECİP'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Necip Uysal'ın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncunun, aynı zamanda 2,5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği öğrenildi.

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