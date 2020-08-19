Beşiktaş Necip Uysal'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Necip Uysal'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Yeni sözleşmede indirime giden 20 yaşındaki oyuncu, ayrıca 2.5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Necip Uysal'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Siyah-beyazlılar, imzayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

NECİP'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Necip Uysal'ın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncunun, aynı zamanda 2,5 milyon TL'lik alacağından da vazgeçtiği öğrenildi.

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