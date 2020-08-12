Sonuna kadar savaşacağız

PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş ile eşleşmeleriyle ilgili konuştu.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Paok Teknik Direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş ile eşleşmeleriyle ilgili konuştu. Ferreira, "Eşleşme ihtimali olduğundan bu yana Beşiktaş'ı izliyorum. Rakibimizin tüm özelliklerini analiz ettik. Tüm oyuncularım sorumluluklarını bilerek hazırlanıyor. Hedefimize kendimizi adadık. Tek isteğimiz Beşiktaş'ı elemek ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara geçmek. Oyuncularım, bu hedef için savaşacak" ifadelerini kullandı.