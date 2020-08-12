12 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sonuna kadar savaşacağız

Sonuna kadar savaşacağız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş ile eşleşmeleriyle ilgili konuştu.

Paok Teknik Direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş ile eşleşmeleriyle ilgili konuştu. Ferreira, "Eşleşme ihtimali olduğundan bu yana Beşiktaş'ı izliyorum. Rakibimizin tüm özelliklerini analiz ettik. Tüm oyuncularım sorumluluklarını bilerek hazırlanıyor. Hedefimize kendimizi adadık. Tek isteğimiz Beşiktaş'ı elemek ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara geçmek. Oyuncularım, bu hedef için savaşacak" ifadelerini kullandı.
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