19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek

PAOK-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında PAOK ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadeleyi yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

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