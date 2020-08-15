15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bengali-Fode Koita transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim! Anlaşma tamam
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını hızlandıran ve adı Balotelli, , Seferovic, Cisse gibi birçok isimle anılan , forması giyen Bengali-Fode ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos'ta Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak 'ta kritik maça kısa bir zaman kala çalışmaları hızlandı. Tecrübeli golcüsü 'ın ayrılığının ardından bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, 'yi gündemine almış ancak teknik direktör 'ın transferi veto etmesiyle transferden vazgeçmişti. İtalyan golcünün yanı sıra , ve gibi isimleri de gündemine alan Kara Kartal'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

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550 BİN EURO KAZANACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, forması giyen Gineli golcü Bengali-Fode ile anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlı kulüpten 320 bin Euro kazanan Koita, siyah-beyazlıların yıllık 550 bin Euro'luk ücretini kabul etti.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

29 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan yönetimin önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ile masaya oturacağı öğrenildi. 2021'de sözleşmesi sona erecek Koita'dan gelir elde etmek isteyen Kasımpaşalı yöneticilerin, Beşiktaş'ın bütçesini zorlayacak bir bonservis bedeli talep etmemesi bekleniyor.

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SERGEN YALÇIN'IN LİSTESİNDEYDİ

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Koita, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer alan isimler arasında bulunuyordu. Yalçın'ın Gineli forveti Burak Yılmaz gibi hücumda oyun kurabilme ve asist yapabişme özellikleri olması nedeniyle tercih ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 'de Kasımpaşa formasıyla 24 maça çıkan Koita, 12 gol ve 5 asistle oynadı.

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