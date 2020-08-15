Beşiktaş Bengali-Fode Koita transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını hızlandıran ve adı Balotelli, Ze Luis, Seferovic, Cisse gibi birçok isimle anılan Beşiktaş, Kasımpaşa forması giyen Bengali-Fode Koita ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos'ta Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kritik maça kısa bir zaman kala transfer çalışmaları hızlandı. Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Mario Balotelli'yi gündemine almış ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto etmesiyle transferden vazgeçmişti. İtalyan golcünün yanı sıra Ze Luis, Haris Seferovic ve Papiss Cisse gibi isimleri de gündemine alan Kara Kartal'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

550 BİN EURO KAZANACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa forması giyen Gineli golcü Bengali-Fode Koita ile anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlı kulüpten 320 bin Euro kazanan Koita, siyah-beyazlıların yıllık 550 bin Euro'luk ücretini kabul etti.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

29 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan yönetimin önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ile masaya oturacağı öğrenildi. 2021'de sözleşmesi sona erecek Koita'dan gelir elde etmek isteyen Kasımpaşalı yöneticilerin, Beşiktaş'ın bütçesini zorlayacak bir bonservis bedeli talep etmemesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN LİSTESİNDEYDİ

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Koita, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer alan isimler arasında bulunuyordu. Yalçın'ın Gineli forveti Burak Yılmaz gibi hücumda oyun kurabilme ve asist yapabişme özellikleri olması nedeniyle tercih ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 24 maça çıkan Koita, 12 gol ve 5 asistle oynadı.

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