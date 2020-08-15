Beşiktaş Bengali-Fode Koita transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını hızlandıran ve adı Balotelli, Ze Luis, Seferovic, Cisse gibi birçok isimle anılan Beşiktaş, Kasımpaşa forması giyen Bengali-Fode Koita ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos'ta Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kritik maça kısa bir zaman kala transfer çalışmaları hızlandı. Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Mario Balotelli'yi gündemine almış ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto etmesiyle transferden vazgeçmişti. İtalyan golcünün yanı sıra Ze Luis, Haris Seferovic ve Papiss Cisse gibi isimleri de gündemine alan Kara Kartal'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
550 BİN EURO KAZANACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa forması giyen Gineli golcü Bengali-Fode Koita ile anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlı kulüpten 320 bin Euro kazanan Koita, siyah-beyazlıların yıllık 550 bin Euro'luk ücretini kabul etti.
KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
29 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan yönetimin önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ile masaya oturacağı öğrenildi. 2021'de sözleşmesi sona erecek Koita'dan gelir elde etmek isteyen Kasımpaşalı yöneticilerin, Beşiktaş'ın bütçesini zorlayacak bir bonservis bedeli talep etmemesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'IN LİSTESİNDEYDİ
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Koita, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer alan isimler arasında bulunuyordu. Yalçın'ın Gineli forveti Burak Yılmaz gibi hücumda oyun kurabilme ve asist yapabişme özellikleri olması nedeniyle tercih ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 24 maça çıkan Koita, 12 gol ve 5 asistle oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama