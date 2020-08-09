09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kevin Bua Beşiktaş'ı bekliyor!

Beşiktaş'ı bekliyor! İsviçreli yıldız...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Yeni sezonda hem maliyeti düşürmek isteyen hem de kaliteli kadro kurmak isteyen , Basel ile sözleşmesi biten Kevin Bua'yı gündemine almıştı. İsviçreli yıldız, siyah-beyazlıların 'gel' çağrısını bekliyor.

İsviçreli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sol açıkta ve orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayabilen Bua'nın transferinin, teknik direktör 'ın isteği üzerine gerçekleştiği de belirtildi. 26 yaşındaki İsviçreli oyuncu, Basel'le çıktığı 100 lig maçında 20 gol atma başarısı gösterirken, 26 da asist yaptı. Oyuncunun daha önce izleme ekibi tarafından takip edildiği ve olumlu rapor verildiği belirtildi. (Fotomaç)

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