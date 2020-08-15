15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Davide Santon ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

sağ bek konusunda aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar Roma'da forma giyen ile anlaşmaya vardı.

, 'ün ayrılığının ardından aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar AS Roma'nın sağ beki ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Detaylar geliyor...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Anlaşma sağlandı! Bonservisi... Anlaşma sağlandı! Bonservisi...
Sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş... Sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş...
Beşiktaş için 'feda' dedi Beşiktaş için 'feda' dedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör