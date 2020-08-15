Bernard Mensah'ta anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Kayserispor...
Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Bernard Mensah konusunda siyah-beyazlılar, Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı ile sözlü anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernard Mensah için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile anlaştı. Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın önce 1.3 milyon Euro'ya kiralayıp, sezon sonu beğenilmesi durumunda satın alma teklifi karşısında Mensah'ı bonservisle alma önerisi, Beşiktaş'ı transferde avantajlı konuma getirdi.
3 MiLYON EURO UZUN VADEDE ÖDENECEK
Beşiktaş'ın 'uzun vadeli' 3 milyon Euro luk teklifini kabul eden Berna Gözbaşı, son kararı Mensah'ın vereceğini söyledi. Gözbaşı, "Son haftalarda Mensah'ın kafası karışık. Çünkü sadece Türkiye değil Avrupa'dan da bir çok takımın transfer listesinde. Kararı kendisine bıraktık" dedi.
ELNENY iÇiN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon kiralık oynattığı Elneny'yi yeniden kiralamak için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.
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