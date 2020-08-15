15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kuzyaev'in sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş...

Sözleşmesi yenilenmedi! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan Daler Kuzyaev konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı PAOK maçına hazırlanan Beşiktaş'a transferde müjdeli haber Rusya'dan geldi.

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı.

Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Beşiktaş'a 3 rakip birden! haberin devamı

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