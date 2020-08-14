14 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Şahverdi Çetin'i transfer listesine aldı!

Beşiktaş'ta gençlik ateşi! Almanya'dan 19'luk isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Cemil Usta Sezonu'nu 3. olarak bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına da başlamıştı. Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını da sürdürürken, Eintract Frankfurt forması giyen Şahverdi Çetin'i listesine aldı.

Beşiktaş transferde rotayı Almanya'ya kırdı. Siyah-beyazlıların gelecek vaad eden bir ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Eintract Frankfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin'i renklerine bağlamak istediğini duyurdu.

Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapabiliyor. Şahverdi Çetin, en son Almanya U18 ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.

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ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen genç futbolcu, 19 yaşında. Kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başlayan Çetin, 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon ile sözleşmesi sona erdi.

Şahverdi Çetin kimdir? haberin devamı

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