14 Ağustos 2020, Cuma

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8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Kayserisporlu Bernard Mensah için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile masaya oturan siyah-beyazlıların, pazarlığı 8 saat sürdü. İşte görüşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:35
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8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi sürerken, ilk atak siyah-beyazlılardan geldi.

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8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

Sabah'ta yer alan habere göre çarşamba günü İstanbul'da Kayserispor ve Beşiktaşlı yöneticiler Mensah için masaya oturdu. Gündüz başlayan pazarlık, tam 8 saat sürdü ve gece yarısında sona erdi.

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8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

Görüşmede Mensah için öncelikle kiralama formülü üzerinde duruldu. Ancak, Beşiktaş'ın sunduğu para artı oyuncu teklifi yeterli bulunmadı. Satın alma opsiyonu için teklif edilen rakam da sarı-kırmızılı yönetimi tarafından kabul görmedi.

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8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

Kayserispor, Mensah'ı Beşiktaş'a kiralık göndermeye sıcak zira siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde oyucunun da değerini arttıracağını düşünüyorlar.

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8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

Sarı-kırmızılılar ilk gün görüşmelerde, Beşiktaş'a, "Mensah'ı bu rakamlara vermeyiz, oyuncu ödemeleriyle ilgili problemimiz yok, gerekirse bizde oynamaya devam eder" dediler.

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