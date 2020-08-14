Sergen Yalçın o ismi istedi! "Mutlaka alın"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Sergen Yalçın transferlerde ellerinin çabuk tutulmasını isterken, bir isim için "Mutlaka alın" talimatı verdiği öğrenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlı ekip Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşmaya vardı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın transferlerin bir an önce tamamlanması konusunda acele ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, gelecek hafta UEFA'ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi. Dün sabah Ümraniye'de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" dedi.
İLK SIRADA KARSDORP VAR
Kocadağ ise Roma forması giyen Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken, "Roma'ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirtti. 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp'un yanı sıra İspanya ve İngiltere'den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz" bilgisini verdi.
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