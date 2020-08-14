14 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın o ismi istedi! "Mutlaka alın"

Sergen Yalçın o ismi istedi! Mutlaka alın
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi transferlerde ellerinin çabuk tutulmasını isterken, bir isim için "Mutlaka alın" talimatı verdiği öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlı ekip Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşmaya vardı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, teknik direktör transferlerin bir an önce tamamlanması konusunda acele ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, gelecek hafta UEFA'ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi. Dün sabah Ümraniye'de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" dedi.

8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...

İLK SIRADA KARSDORP VAR

Kocadağ ise Roma forması giyen Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken, "Roma'ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirtti. 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp'un yanı sıra İspanya ve İngiltere'den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz" bilgisini verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi tesislere geldi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
8 saatlik Mensah görüşmesi! Görüşmenin sonunda... 8 saatlik Mensah görüşmesi! Görüşmenin sonunda...
Beşiktaş'a rekortmen golcü! 1 maçta 8 gol atmıştı Beşiktaş'a rekortmen golcü! 1 maçta 8 gol atmıştı
Şampiyon olmak istiyorum "Şampiyon olmak istiyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör