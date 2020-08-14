14 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın listesindeki Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?

Şahverdi Çetin kimdir?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren 'ın listesine genç bir futbolcu daha eklendi. Beşiktaş ile anılıyor. Peki, Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? ?

'ın listesinde yer alan son isim gurbetçi futbolcu oldu.

ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen Şahverdi Çetin, kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başladı. 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon ile sözleşmesi sona erdi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Şahverdi Çetin 82 mücadelede 19 gol 9 asist ile oynadı.

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