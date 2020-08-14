Beşiktaş'ın listesindeki Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine genç bir futbolcu daha eklendi. Şahverdi Çetin Beşiktaş ile anılıyor. Peki, Şahverdi Çetin kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç yaşında?

Beşiktaş'ın listesinde yer alan son isim gurbetçi futbolcu Şahverdi Çetin oldu.

ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen Şahverdi Çetin, kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başladı. 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona erdi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Şahverdi Çetin 82 mücadelede 19 gol 9 asist ile oynadı.

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