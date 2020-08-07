Beşiktaş'a Kamerunlu gol makinesi: Jean-Pierre Nsame
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen 27 yaşındaki forvet Jean-Pierre Nsame'nin transferi için harekete geçti.
Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından kaliteli bir forvet almak için çalışan siyah-beyazlıların gündemine yeni bir isim daha eklendi, Jean-Pierre Nsame... Fransız menajer Adrien Durand, Beşiktaş'a ilk olarak bonservisi elinde olan Seydou Doumbia'yı önerdi. Durand; siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na oyuncunun 32 yaşında olduğunu ve Türkiye'de o tarzdaki (Cisse, Adebayor, Eto'o) forvetlerin her zaman iş yaptığını anlattı.
92 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR
Fotomaç'ın haberine göre, menajer Durand'la görüşen Erdal Torunoğulları konuyu Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'a ve yönetime iletti. Gürsoy Yalçın'ın cevabı ise "Aynı menajerin oyuncusu Jean-Pierre Nsame bizim transfer listemizde yer alıyor. Onun içinde bir görüşür müsünüz?" oldu. Sezonu 44 maçta 39 gol ve 6 asistle kapatan ve her 92 dakika da bir gol atan Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a gelme ihtimalinin olmadığını düşünen Torunoğulları ise "Vakit kaybı olmaz mı?" dedi.
JEAN-PIERRE NSAME MANTIKLI BİR ADAY
Gürsoy ise "Oyuncu 27 yaşında. Yıllarca Fransa'da sıradan takımlarda oynadı ve beklediği çıkışı yapamadı. İyi bir golcü. Biz araştırıyoruz. Şimdiye kadar sadece Rangers'ın talip olduğuna dair bilgiler var. Bizim de birini tercihimiz değil. Ancak kulübün mali yapısını düşününce mantıklı bir aday olabilir" dedi. Ayrıca İsviçre'de 400 bin euro'ya oynayan Kamerunlu oyuncuyu 1 milyon euro'dan az bir rakama da ikna edebileceklerini ifade etti.
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