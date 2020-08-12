12 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın kararını verdi! Mario Balotelli...

Sergen Yalçın kararını verdi! Balotelli...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, eksik bölgelerini doldurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet transferine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, gündemine 'yi almıştı. İtalyan golcü için teknik direktör kararını verdi. İşte detaylar...

hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş golcü arayışlarını sürdürürken, siyah-beyazlıların gündemine taraftarı da oldukça heyecanlandıran isimlerden olan gelmişti. Günden güne birçok gelişmenin yaşandığı yıldız oyuncu için nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, 'ın bu ismi istemediği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar bonservis bedeli ödemeden İtalyan golcüyü kadroya katmak istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın ise eski kulübü Brescia'da yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı bırakılan Balotelli'ye uzun süredir sahalardan uzak olması nedeniyle soğuk bakıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları anlatarak Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Yüksek maliyetleri yüzünden Ze Luis ve Seferovic gibi yıldız golcüler konusunda somut adım atamayan yönetim, Balotelli'nin daha hesaplı bir transfer olduğunu teknik heyete aktaracak.

Eski dostlar Balotelli için devrede! "En doğru adres Beşiktaş"

Beşiktaş Yönetimi ayrıca İtalyan golcünün gelecekteki olası satışını da düşünüyor. Balotelli'nin Beşiktaş'ta sahneye çıkması halinde ciddi bonservis bedelleri karşılığında elden çıkarılabileceği hesaplanıyor. Balotelli ismine onay vermeyen Sergen Yalçın'ın ise gol bölgesinde istikrarsızlık yaşamak istemediğini söylediği vurgulandı. Yalçın'ın, forvet hattının kesinlikle riske atılmamasını ifade ederek, Balotelli dışındaki isimlere öncelik verilmesini istediği bildirildi.

BRESCIA İLE YOLLARI AYRILDI

Serie A ekibi Brescia ile 2022'ye kadar kontratı bulunan Mario Balotelli'nin sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı. Beşiktaş, serbest oyuncu statüsüne geçen yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı yakaladı. Balotelli, Brescia'da yıllık net 3 milyon euro kazanıyordu. İtalyan oyuncunun daha düşük bir rakama Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Vagner Love ve Karius'tan Beşiktaş için şok talep!

İKİ TALİBİ DAHA VAR

İtalya'da eski başbakan tarafından satın alınan Serie B ekibi Monza da Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon Serie A'ya yükselmeyi hedefleyen Monza'nın, Silvio Berlusconi'ye çok yakın olan golcü futbolcu için girişimlere başladığı aktarıldı. Romanya liginin önde gelen ekiplerinden Cluj'un da dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Yıldız golcü Beşiktaş'ı takibe aldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Genç isim... Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Genç isim...
Eski dostlar Balotelli için devrede! En doğru adres Beşiktaş Eski dostlar Balotelli için devrede! "En doğru adres Beşiktaş"
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör