Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Karsdorp...
Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, ilk etapta takımdan ayrılan isimlerin yerini doldurmak istiyor. Bu kapsamda Roma'dan sağ bek Karsdorp'u gündemine alan siyah-beyazlıların önerdiği rakam belli oldu.
Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Lyon'da forma giyen Rafael için sonuç alamayınca İtalya'ya yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı.
Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Peres için teklife sıcak bakmazken, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Karsdorp'u verebileceklerini iletti. 1.5 milyon Euro alan sağ bekin bu sezonki maaşıyla ilgili Roma, "Maaşının tamamını ödeyin" karşılığını verdi. Siyah-beyazlı yönetim de farklı bir yola giderek bu kez oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif götürdü. Hem Roma hem de Karsdorp ile görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor.
KARSDORP KİMDİR?
Hollanda doğumlu defans oyuncusu kariyerine Feyenoord'da başladı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki Karsdorp, geçen sezon Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asist yaptı. Karsdorp, hücumcu bir sağ bek olarak dikkati çekiyor. 2015- 16 sezonunda 10 asist yaparak kariyeri adına en iyi dönemi geçirmişti. Rick Karsdorp, 177 lig maçında 11 gol attı, 24 asist yaptı; 35 gole direkt katkı sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama