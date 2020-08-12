Eski dostlar Balotelli için devrede! "En doğru adres Beşiktaş"

Balotelli Inter’den takım arkadaşı Quaresma ve efsane golcü Eto’o‘ya danıştı. İkisi de aynı cevabı verdi: Hiç düşünme. En doğru adres Beşiktaş...

Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündem yine Balotelli. İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Balotelli, kendisini isteyen Beşiktaş'ı Türkiye'yi iyi tanıyan iki isme sordu.

BALOTELLİ BEŞİKTAŞ'I SORDU...



Balotelli Inter'den takım arkadaşı Quaresma ile yine İtalya'da yıllarca top koşturan Samuel Eto'o ile konuştu. Her iki ismin de Balotelli'ye cevabı neredeyse kelimesi kelimesine aynı oldu.

IRKÇILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS



Quaresma ile Eto'o Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar.



ARTIK BEŞİKTAŞ'A DAHA YAKIN



Aldığı cevaplar Balotelli'yi bir adım daha Beşiktaş'a yaklaştırırken yönetim bir an önce bu transferi noktalamak istiyor. Beşiktaş Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti para teklif etmişti.

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