Corona virüsü sürecinde Beşiktaş ile yollarını ayıran Alman kaleci Loris Karius ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Vagner Love, FIFA'dan Beşiktaş'a sportif ceza verilmesini istedi!

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yıllık finansal faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, "Şirket açıklamasında şöyle denildi: "Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında, futbolcu; 808.000 Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödemesinin işlemiş ve işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında Şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya, 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de Şirket tarafından FIFA'ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre şirketin futbolcuya 425.500 Euro ödemesine karar vermiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VAGNER LOVE'DAN DA TALEP GELDİ!

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde Vagner Love ile ilgili ise, "Futbolcu Vagner Love tarafından Şirket aleyhine FIFA 20-00607 nezdinde açılan alacak davasında, futbolcu 24 Ocak 2019 tarihinde imzalanan karşılıklı fesih sözleşmesi kapsamında 403.000 Avro ödenmesine karar verilmesini, ayrıca FIFA talimatları 12bis maddesine göre Şirketin sportif ceza verilmesi talep edilmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde Futbolcuya, 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan 195.000 Avro alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de FIFA'ya bildirilmiştir. Ancak, 31 Ocak 2020 vadeli 65.000 Avro ana alacak ile toplam 91.000 Avro cezai şartın ödenmesine karar verilmesi riski devam etmektedir. Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır." ifadelerini kullandı.

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