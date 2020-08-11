11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Papiss Cisse Beşiktaş'ı takibe aldı

Yıldız golcü Beşiktaş'ı takibe aldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışlarını hızlandıran , gündemine Alanyaspor'un golcü yıldızı 'yi almıştı. 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş taraftarlarını heyacanlandıran bir hamlede bulundu ve siyah beyazlı ekibin Instagram hesabını takip etmeye başladı.

'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan 'ta ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi.

Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı..

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