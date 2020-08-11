11 Ağustos 2020, Salı
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Papiss Cisse Beşiktaş'ı takibe aldı
Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine Alanyaspor'un golcü yıldızı Papiss Cisse'yi almıştı. 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş taraftarlarını heyacanlandıran bir hamlede bulundu ve siyah beyazlı ekibin Instagram hesabını takip etmeye başladı.
Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Papiss Cisse ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi.
Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı..
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