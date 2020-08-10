10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Zor bir kura çektik

Sergen Yalçın: Zor bir kura çektik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'ta teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, 2. ön eleme turunda eşleştikleri PAOK ile ilgili "Zor bir kura. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan 'ta teknik direktör , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çalışmalara başladıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Eksik oyuncularımız var, ayrılan oyuncularımız var. Kiradan gelen oyuncularımız var. Başlıyoruz bu kadroyla. Bize katılacak olan oyuncularımız da var. İhtiyacımız var çünkü çok eksik bölgelerimiz var ama şu an transferle ilgili net bir şey yok. Önümüzde daha süreç var. 2 hafta sonra bir maç oynayacağız. Kısa bir süre var o maça hazırlanmak için önümüzde. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Kaldığımız yerden devam ediyor gibi yapacağız. Umarım 2 hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına en iyi şekilde hazırlanırız" diye konuştu.

"ZOR BİR KURA"

Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi 'ın PAOK ekibi hakkında da açıklamalarda bulunan Yalçın, "Zor bir kura. Bana göre çok zor. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Sonuçta oynayacağız. PAOK da Yunanistan'ın çok önemli bir ekibi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" dedi.

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Kaynak: DHA
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