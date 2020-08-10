Beşiktaş Mario Balotelli ile anlaştı

Beşiktaş, Brescia forması giyen Mario Balotelli ile anlaşma sağladı. İtalyan golcünün transferi için Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.

ABONE OL