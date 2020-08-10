10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş çalışmalara başladı

Beşiktaş çalışmalara başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Beşiktaş, teknik direktör önderliğinde 2020/2021 sezonu hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk idman gerçekleşti. yönetiminde yapılan antrenmanda ve Cyle Larin de yer aldı.

İşte ilk idmandan görüntüler...





Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek istiyor! haberin devamı

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