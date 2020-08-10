Beşiktaş çalışmalara başladı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde 2020/2021 sezonu hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk idman gerçekleşti. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin de yer aldı.

İşte ilk idmandan görüntüler...











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