Yeni dinamo Kovalenko
Devler Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile eşleşen siyah beyazlılar, kadroya dahil edilecek isimler için girişimlere başladı. Ukrayna basını, siyah-beyazlıların Shakhtar Donetsk’te forma giyen 24 yaşındaki 10 numara Kovalenko’yu takibe aldığını iddia etti.
Kara Kartal, S. Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu istiyor Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Viktor Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor. Yönetim transfer sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Viktor Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
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