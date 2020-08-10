Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, PAOK'la eşleşirken maçlar yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. TSİ ile 13.00'te çekilen kura sonucu siyah-beyazlılar Yunan temsilcisi Paok ile eşleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

PAOK - Beşiktaş

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

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