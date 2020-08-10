10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK!

Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Beşiktaş'ın rakibi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, PAOK'la eşleşirken maçlar yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan 'ın rakibi belli oldu. TSİ ile 13.00'te çekilen kura sonucu siyah-beyazlılar Yunan temsilcisi Paok ile eşleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen
PAOK - Beşiktaş
Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi paylaşımı! haberin devamı

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