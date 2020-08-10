10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi paylaşımı! "Bizi özlediniz mi?"

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Ön eleme turlarını geçerse gelecek sezon Türkiye'yi 'nde temsil edecek olan , üzerinden paylaşım yaparak, "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve Trabzonspor'un yerine 'ne katılmaya hak kazanan , ön eleme turlarını geçtiği takdirde Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş sosyal medyadan UEFA Şampiyonlar Ligi paylaşımında bulundu ve "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.

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