Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi paylaşımı! "Bizi özlediniz mi?"

Ön eleme turlarını geçerse gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş, ön eleme turlarını geçtiği takdirde Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş sosyal medyadan UEFA Şampiyonlar Ligi paylaşımında bulundu ve "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!

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