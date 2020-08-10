Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine Rick Karsdorp
Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarına başlayan Beşiktaş, Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'u gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcuyla siyah-beyazlıların yanı sıra Schalke 04 ve Southampton'ın da ilgilendiği öğrenildi.
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından en az onun kadar kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Hollanda basınında yer alan bilgilere göre son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen Rick Karsdorp, Beşiktaş'ın gündemine geldi.
ONU SORDULAR
Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, yıldız oyuncunun transfer durumunu Karsdorp'un bonservisinin bulunduğu Roma kulübün yetkililerine sordu.
2 RAKİP VAR
Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş ile beraber Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 ve İngiltere Ligi takımlarından Southampton da talip oldu.
ADVOCAAT TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için mümkün olmadı.
25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama