10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine Rick Karsdorp

Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini İtalya'da buldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Sözleşmesi sona eren 'ün 'ye transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarına başlayan Beşiktaş, Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'u gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcuyla siyah-beyazlıların yanı sıra 04 ve Southampton'ın da ilgilendiği öğrenildi.

'ün ayrılığının ardından en az onun kadar kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi 'da buldu.

basınında yer alan bilgilere göre son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen Rick Karsdorp, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

ONU SORDULAR
Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, yıldız oyuncunun transfer durumunu Karsdorp'un bonservisinin bulunduğu Roma kulübün yetkililerine sordu.

2 RAKİP VAR
Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş ile beraber ekibi 04 ve İngiltere Ligi takımlarından Southampton da talip oldu.

ADVOCAAT TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için mümkün olmadı.

25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı.

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