01 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık teklif

Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

'ta iç görüşmeleri başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler ilk olarak ile pazarlık masasına oturdu. 2019-2020 sezonunda 1 milyon 650 bin euro ücret ve puan başına 4 bin euro kazanan Gönül'e yapılan 1+1 senelik teklifin 1 milyon euro düzeyinde olduğu öğrenildi.

'ta görüşmeleri başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler ilk olarak ile pazarlık masasına oturdu. 2019-2020 sezonunda 1 milyon 650 bin euro ücret ve puan başına 4 bin euro kazanan Gönül'e yapılan 1+1 senelik teklifin 1 milyon euro düzeyinde olduğu öğrenildi. Dört yıldır Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcunun yapılan teklif karşısında düşünmek için yönetimden süre istediği vurgulandı.
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