04 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transferde gaza bastı! Atletico Madrid'den Francisco Montero...

Kartal'dan Madrid'e çıkarma! Kiralık geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Beşiktaş transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş transferde flaş bir ismi getirmeye hazırlanıyor... Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde; geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyuruldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a onay verdiği kaydedildi.

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