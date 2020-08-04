Beşiktaş transferde gaza bastı! Atletico Madrid'den Francisco Montero...
Beşiktaş transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Beşiktaş transferde flaş bir ismi getirmeye hazırlanıyor... Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde; geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyuruldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.
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Geçtiğimiz sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a onay verdiği kaydedildi.
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