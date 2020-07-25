25 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Alanyalı Welinton için süpriz hamle!

Beşiktaş'tan Alanyalı Welinton için süpriz hamle!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.07.2020

Beşiktaş'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, 'u takasta kullanma kararı aldı.

Beşiktaş'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, 'u takasta kullanma kararı aldı. Buna göre Fatih'i 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'a yollamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Welinton'u bonservis bedeli ödemeden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.

Beşiktaş'ta Jahovic sesleri! Transfer takasla bitecek haberin devamı

YALÇIN, BULUT'LA GÖRÜŞTÜ
Welinton dışında Alanyalı bir isim daha radara takıldı. , istikrarlı oyuncu arayışları çerçevesinde, sağ bek için gündeme Onur Bulut'u listeye aldı. Hatta Yalçın'ın Onur ile birebir görüştüğü bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun kabul etmesi durumunda resmi görüşmeler başlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Jahovic sesleri! Transfer takasla bitecek Beşiktaş'ta Jahovic sesleri! Transfer takasla bitecek
Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı
PFDK'dan Beşiktaş ve G.Saray'a cezaası! PFDK'dan Beşiktaş ve G.Saray'a cezaası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör