26 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen’den dört mecburi değişiklik

Sergen’den dört mecburi değişiklik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan , F.Bahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Deplasmanda G.Birliği ile karşılaşan , F.Bahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak ve Boateng ile cezalı Caner ve Lens'ten son maçta faydalanmadı. Bu futbolcuların yerine Güven, Diaby, Rıdvan ve N'Koudou oynadı.
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