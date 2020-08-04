04 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Fenerbahçe Cisse transferi için yarışıyor!

Süper Lig ekipleri Cisse için yarışıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve forvet arayışlarını sürdüren , için girişimlerine devam ederken, 'nin de devrede olduğu öğrenildi. Yıldız golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen , ile sözleşmesi biten 'ye teklif yaptı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı. Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi'i satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CEZBEDİYOR

Kariyerinim son döneminde olan Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler. Bu transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek.

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