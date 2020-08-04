Ümraniyespor Utku Yuvakuran için Beşiktaş ile görüşmelere başladı!

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Cisse için girişimlerine devam ederken, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Yıldız golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.