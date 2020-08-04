04 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ümraniyespor Utku Yuvakuran için Beşiktaş ile görüşmelere başladı!

Utku için Beşiktaş ile görüşüyorlar!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

'ın genç eldiveni , 1. Lig ekiplerinden 'un radarına girdi. Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Ümraniyespor ile Beşiktaş görüşmelere başladı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan 'ta, bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar genç kalecisi 'ı gönderiyor.

Aktarılan bilgilere göre Utku Yuvakuran'ın yeni adresi olacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan Beşiktaş ve Ümraniyespor'un, Utku Yuvakuran'ın kiralanması için görüşmelere başladığı kaydedildi.

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