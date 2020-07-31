Shakhtar'dan Beşiktaş'a müjde! Transferde...

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'ten transfer etmek istediği Wellington Nem konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna ekibi oyuncuyu gözden çıkarırken, yerine alacağı ismi bile belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tın uzun süredir transferi için çaba sarfettiği ve uzlaşma noktasına geldiği Wellington Nem için Ukrayna basını önemli bir habere imza attı.

Buna göre Wellington Nem'in kulübü Shakhtar Donetsk, yıldız futbolcuyu gözden çıkarırken, yerine gelecek ismi dahi buldu.

22'LİK JAPON'U İSTİYORLAR

Nem'in satılmasının ardından kanat transferi için Shakhtar, şu anda PSV'de forma giyen Japon milli oyuncu Ritsu Doan'ı istiyor.

Ritsu Doan bu sezon PSV ile toplamda 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 3 asist üretti.

DOAN GELECEK NEM GİDECEK

Öte yandan Ritsu Doan'ın transferiyle beraber Shakhtar Donetsk'in, Wellington Nem'i Beşiktaş'a satacağı ifade edildi.

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