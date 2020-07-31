31 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transfer atağı! Forvet hattına 2 transfer

Beşiktaş'tan transfer atağı! Forvet hattına 2 transfer
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Ve Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. PAOK forması giyen 24 yaşındaki Chuba Akpom ve kulübü ile anlaşıldı Alanya ile sözleşmesi biten ile de imza aşamasına gelindi.

Ve Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. Bir süredir Alanyasporlu ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Anlaşma sağlandı... haberin devamı


FENER DE PEŞİNDE
'ın ikinci bombası ise Chuba Akpom olacak. Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki İngiliz golcü ile el sıkışıldı. Hatta kulübü ile de her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 1.86 boyundaki Akpom'un 2 milyon euro'ya transfer olacağı iddia edildi. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının serbest olması üzerine 2 yeni takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın da rotasyonun içinde yer alacak.

22
Cisse bu sezon ligde 32 maçta 22 gol, 1 asistle oynadı. Gol krallığı yarışında 2. oldu.

8
Akpom, aralarında 'in de bulunduğu 8 farklı takımda oynadı.

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