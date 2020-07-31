31 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Necip Uysal indirimi kabul etti! "Kapıdan kovulsam bacadan girerim"

Bu sözlerle kabul etti! Kapıdan kovulsam bacadan girerim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Beşiktaş pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar sonucunda oyuncularından indirim talep etmişti. Siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu yanıt verdi.

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen , başkan Ahmet Nur Çebi, şube sorumlusu Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile yaptığı toplantıda indirim için müjdeyi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçmiş yönetimlerce 550 bin TL'lik maaşı 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Necip'le yapılan görüşmede Çebi "Bugüne kadar Beşiktaş alt yapısından aldığın eğitimle profesyonelce mücadele ettin ve savaştın. Bir gün idman, maç seçmedin. Teknik direktör ve ekibi de senin kalman yönünde rapor verdi. Seni bırakmak istemiyoruz" dedi.

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"KAPIDAN KOVULSAM BACADAN GİRERİM"

29 yaşındaki futbolcu da krizin farkında olduğunu belirtip "Ben Beşiktaş'ta doğdum. Futbolu da kısmetse burada bırakmak istiyorum. Bana önerdiğiniz rakamı kabul ediyorum. Kapıdan kovulsam bacadan girerim. Beşiktaş benim yuvam. Bir yere gitmem. Önerdiğiniz ücrete de imzamı atarım" yanıtını verdi. Zirve sonrası yönetim 1.3 milyon Euro alan Necip'e yıllık 600 bin Euro vermeyi kararlaştırdı.

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