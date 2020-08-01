01 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 1 numaraya Serkan Kırıntılı

1 numaraya Serkan Kırıntılı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. öncesi kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda, ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı listenin ilk sırasında.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. öncesi kaleye takviye yapmak isteyen siyahbeyazlılarda, ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı listenin ilk sırasında. Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giyen deneyimli eldiven, kalesinde 30 gol gördü. Serkan Kırıntılı, ayrıca sezon boyunca 1 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. Teknik direktör 'ın, bu transferin gerçekleşmesi durumunda yine de Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci olarak düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden 'nin durumu da iyice karıştı. Mensah konusunda siyah-beyazlıların teklifini kabul etmeyen Malatyaspor'un Gökhan Töre'yle ilgili de benzer bir politika sergilediği ifade edildi. Malatyaspor yönetiminin, küme düşmenin kaldırıldığını belirterek Töre'ye, sözleşmesinin fesholmadığını ve Gelecek sezon da kendisiyle devam edileceğini iletti. Beşiktaş yönetiminin de Gökhan'a "Bonservis ödeyemeyiz, bu konuyu çözersen gelebilirsin" dediği öğrenildi.

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